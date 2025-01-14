Почти 400 тонн макаронных изделий приобретали в Подмосковье ежедневно

По итогам декабря 2024 года жители Подмосковья купили более 12,3 тыс. тонн макаронных изделий. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В среднем в сетевых магазинах, рознице и на рынках ежедневно приобретали 398 тонн данной продукции. Ведущими региональными предприятиями по данному направлению являются ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», ООО «ДОШИРАК КОЯ» и ОАО «Байсад-Кашира».

В ведомстве напомнили, что макароны являются питательным продуктом, который может удовлетворить суточную потребность в углеводах и белках на 10%. Самыми качественными считаются изделия группы А, которые изготавливаются с применением пшеницы особого твердого сорта с большим количеством белка в составе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.