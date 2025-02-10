Почти 400 водителей и слесарей «Мострансавто» получили выплаты при трудоустройстве

В Подмосковье 336 водителей автобусов и 53 слесаря АО «Мострансавто» получили единовременные выплаты в размере 50 тыс. руб. при трудоустройстве. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Выплаты предоставляют с ноября прошлого года. Получить их могут те, кто не работал в АО «Мострансавто» в течение последнего года или впервые устроился на работу в эту компанию. После получения выплаты сотрудник должен отработать на предприятии в течение одного года.

Компания оказывает сотрудникам и другие меры поддержки. Так, для водителей предусмотрено бесплатное проживание в общежитии или компенсация аренды жилья в размере до 12 тыс. руб. Также на предприятии оформляют увеличенный отпуск, предоставляют бесплатную форму. Сотрудники могут получить бесплатные путевки в лагеря для своих детей.

Кроме того, в рамках программы «Рекомендация кандидатов» можно получить премию в размере 10 тыс. руб. Иногородним водителям раз в полгода компенсируют расходы на оплату проезда до работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что следует увеличить число автобусов, курсирующих до станций МЦД.