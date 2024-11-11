Почти 42 тысячи километров пути МЖД проверили на плавность хода с начала года

Более 41,8 тысячи километров пути МЖД проверили на плавность хода за десять месяцев текущего года, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Отмечается, что свыше 1,1 тысячи километров было проверено на МЦК, а шесть с половиной тысяч километров — на МЦД.

Проверку проводят с помощью портативного акселерометра. Прибор отмечает данные, которые влияют на удобство пассажиров во время движения в поезде.

На основных пригородных направлениях, МЦК и МЦД, а также на участках со скоростью движения поездов более 140 километров в час плавность движения оценивают ежемесячно. На остальных участках — раз в три месяца.