Почти 43 тыс. тонн томатов, выращенных в защищенном грунте, собрали в Подмосковье в прошлом году

Более 42,8 тыс. тонн томатов, выращенных в защищенном грунте, собрали в Подмосковье по итогам прошлого года, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В число наиболее крупных производителей такой продукции в регионе входят ТК «Подмосковье», «Агрокультура Групп», «Луховицкие овощи».

В Подмосковье всю продукцию, реализуемую на рынках и в магазинах, тщательно проверяют. В связи с этим в министерстве рекомендовали жителям покупать продукты только в местах санкционированной торговли.