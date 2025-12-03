Почти 5 млн жителей Подмосковья воспользовались телемедицинскими консультациями

С начала 2025 года телемедицинские консультации в Подмосковье посетили более 4,5 млн пациентов, в ходе онлайн-приема врачи могут продлить электронный рецепт на льготное лекарство, рассказать об итогах диспансеризации, скорректировать лечение и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.