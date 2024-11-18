Почти 50 миллиардов рублей направят в Подмосковье на подпрограмму «Развитие института семьи и повышение рождаемости»

В 2025 году в Подмосковье на подпрограмму «Развитие института семьи и повышение рождаемости» направят бюджет в размере более 48 миллиардов рублей. Об этом сообщает Московская областная Дума.

«Поддержке наших семей в Подмосковье всегда уделялось пристальное внимание, в дальнейшем ее объемы будут только нарастать, в регионе регулярно вводятся новые льготы и меры. Это задача, поставленная перед нами президентом [России Владимиров Путиным]», — подчеркнул председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Так, например, недавно в регионе приняли закон, который позволяет многодетным получать денежную выплату вместо участка. Подпрограмма также включает в себя выплаты на питание для беременных и детей до трех лет, компенсации по оплате ЖКУ. выплату на набор новорожденного и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.