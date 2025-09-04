Почти 50 тыс. жителей Подмосковья приняли участие во Всероссийском марафоне «Сила России»

Фото: [ Администрация г. о. Красногорск ]

Более 45 тыс. жителей Подмосковья приняли участие во Всероссийском спортивном марафоне «Сила России», который проходил с февраля по сентябрь 2025 года, за это время в регионе организовали более 750 турниров и тренировок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия», которое организовало мероприятие совместно со сторонниками партии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Финал марафона состоялся на стадионе «Зоркий» в Красногорске в день окончания войны.

«Для нас, красногорцев, эта дата и это место имеют особое, сакральное значение. Здесь, на рубеже обороны Москвы, решалась судьба нашего Отечества. Сегодня, спустя десятилетия, мы закрываем марафон «Сила России» именно здесь, чтобы наши дети помнили о силе духа своего народа», — отметил депутат Совета депутатов Красногорска, руководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Председатель Регионального совета сторонников «Единой России» Елена Андреева подчеркнула, что такие турниры особенно важны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.