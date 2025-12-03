Почти 50 тыс. жителей Подмосковья прошли обучение в школах сахарного диабета

Почти 50 тыс. жителей Подмосковья обучились в школах сахарного диабета

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

В 2025 году обучение в подмосковных школах сахарного диабета прошли почти 45 тыс. человек, занятия в них проводят бесплатно как для взрослых, так и для детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«На занятиях врачи рассказывают о контроле уровня глюкозы в крови, подсчете углеводов, принципах правильного питания, а также отвечают на волнующие вопросы», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе пациентам с диабетом доступны 123 амбулаторных и 15 стационарных школ, а также 38 детских школ. Для прохождения обучения жителям нужно обратиться к своему лечащему врачу.

