Почти 500 подростков Подмосковья торжественно получили первые паспорта в августе

В Подмосковье в августе в торжественной обстановке вручили паспорта 489 подросткам. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители могут подать заявление на получение паспорта в течение 90 дней с момента наступления 14-летия. Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр или МВД.

При желании получить паспорт в рамках торжественной церемонии следует сообщить об этом сотруднику, оформляющему документы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил жителей области с 1 сентября. Он сообщил, что в новом учебном году в школы региона пошли 1,1 млн детей.