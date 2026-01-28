Почти 500 тыс. подмосковных школьников и студентов почтили память блокадников Ленинграда

Более 485 тыс. школьников, студентов, советников по воспитанию, педагогов и родителей приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В преддверии этого дня в регионе организовали вечер-реквием «Дорогами памяти» с чтением и обсуждением личных историй из дневников жителей города. Помимо этого, «Навигаторы детства» провели мероприятия в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти у Невы» совместно с Движением Первых. Школьники, студенты и их наставники вместе со школьниками и студентами представили иммерсивные постановки о детях блокадного Ленинграда. Учащиеся также приняли участие в мероприятии «Герои разных народов: защитники Ленинграда» и рассказали о судьбах воинов разных национальностей, защищавших город на Неве.

«Знание» — «Навигаторы детства» и Российское общество «Знание» организовали лекции «История Великой Победы: освобождение Ленинграда от фашистской блокады». В рамках них участники смогли узнать о национальном единстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.