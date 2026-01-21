Почти 570 единиц сельскохозяйственной техники закупили аграрии в Подмосковье в 2025 году

Подмосковные аграрии в 2025 году закупили 569 единиц сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Большую часть машин приобрели благодаря использованию субсидий из бюджета региона. В области аграриям предоставляется поддержка на закупку техники и оборудования в размере от 20% до 50%. Помимо этого, можно получить компенсацию затрат по договорам лизинга. С использованием мер государственной поддержки было приобретено 411 машин.

Чаще всего аграрии покупали тракторы — их было приобретено 92 единицы. Также закупили 15 зерноуборочных и пять кормоуборочных комбайнов и 457 единиц другой техники и оборудования.

Сейчас в парке более 3,9 тыс. тракторов и 680 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. За три число единиц техники выросло почти на 2,5 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях региона по экономическому росту.