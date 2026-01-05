Почти 60 спортсменов стали участниками Рождественского турнира по шахматам в Луховицах
Рождественский турнир по шахматам прошел в Луховицах
Фото: [Пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы]
Рождественский турнир по шахматам на призы главы муниципалитета прошел в Доме культуры «Старт» в Луховицах. Событие стало частью государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья».
В мероприятии приняли участие 58 спортсменов, в том числе представители разных городов Подмосковья и Рязанской области.
«Приятно видеть искренний интерес и спортивный азарт в глазах юных участников. Такие турниры позволяют шахматистам обмениваться опытом и становятся стимулом для развития шахмат», – поприветствовал участников врип главы округа Марк Черемисов.
По итогам турнира первые места завоевали Георгий Бабушкин из Коломны, Анастасия Гусарова и Валерий Кубышкин из Клина, Дмитрий Баринов из Воскресенска. В абсолютном зачете лидером стал Артем Зотов из Каширы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на массовые спортивные мероприятия, которые пройдут в регионе этой зимой.