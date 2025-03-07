Почти 60 тыс. жителей Подмосковья прошли обучение в школах сахарного диабета, из них 7 тыс. — с начала 2025 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно понимать, что течение болезни зависит и от самого пациента. Обучение в школе сахарного диабета особенно важно для людей, впервые сталкивающихся с диагнозом, так как здесь они смогут получить необходимую поддержку и информацию», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в регионе работают 122 такие школы. В них пациентам рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина и не только. Пройти обучение можно бесплатно, для этого нужно обратиться к своему лечащему врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.