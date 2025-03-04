Почти 600 мероприятий по модернизации теплоснабжения проведут в Подмосковье в 2025 году

В Министерстве энергетики Московской области по итогам стратегической сессии «Трансформация отрасли жилищно-коммунального хозяйства 2025» рассказали о планах работ по модернизации теплоснабжения в 2025 году.

В этом году в регионе проведут 588 мероприятий в рамках соответствующей программы. На эти цели направят более 53 млрд руб. В планах — построить и отремонтировать 204 источника теплоснабжения и более 600 км теплосетей.

В результате проведения работ положительные изменения в текущем году смогут почувствовать почти 4 млн жителей Московской области.

Для качественного проведения работ в Подмосковье начали использовать проектный подход, который позволяет эффективно планировать и управлять процессами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в муниципалитетах и ресурсоснабжающих организациях должны работать высокопрофессиональные специалисты.