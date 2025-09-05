Почти 63 тыс. условных банок мясных консервов произвели предприятия Подмосковья за семь месяцев

В Подмосковье с начала текущего года было произведено около 63 тыс. условных банок мясных консервов. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За семь месяцев 2025 года предприятия Московской области выпустили почти 63 тыс. условных банок мясных консервов», — говорится в сообщении ведомства.

В Подмосковье производят более трети от общего объема мясных консервов в ЦФО и 12% от общего объема по стране.

По итогам прошлого года в регионе выпустили более 145 тыс. тонн мясных консервов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ведущие маркетплейсы и ретейлеры переходят к роботизации процессов.