Губернатор Подмосковья: ведущие маркетплейсы и ритейлеры переходят к роботизации процессов
Андрей Воробьев рассказал о роботизации в логистике
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире РБК ТВ рассказал о работе маркетплейсов и ритейлеров в регионе. Он отметил, что крупнейшие игроки рынка активно переходят к роботизации процессов складирования и доставки.
«Очевидно, что сегодня и курьеры, и те, кто работает на складах, а это просто тысячи и тысячи людей, которые в ближайшем будущем — где-то уже заменены на роботов, где-то такие проекты ведутся. Тут есть два слагаемых для автоматизации процессов. Первое — это нужно написать софт, как будет робот работать. И второе — изготовить само изделие робототехническое, которое двигается без участия человека», - отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ губернатор провел встречу с руководителями компаний, которые производят роботов, и обсудил с ними планы по локализации производств.