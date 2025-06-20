Губернатор Подмосковья: ведущие маркетплейсы и ритейлеры переходят к роботизации процессов

«Очевидно, что сегодня и курьеры, и те, кто работает на складах, а это просто тысячи и тысячи людей, которые в ближайшем будущем — где-то уже заменены на роботов, где-то такие проекты ведутся. Тут есть два слагаемых для автоматизации процессов. Первое — это нужно написать софт, как будет робот работать. И второе — изготовить само изделие робототехническое, которое двигается без участия человека», - отметил губернатор.