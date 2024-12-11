Почти 65 тысяч преступлений зарегистрировали в Подмосковье с начала года

Свыше 64,9 тысячи преступлений было зарегистрировано в Подмосковье за период с января по ноябрь 2024 года, передает Прокуратура Московской области. Этот показатель на 0,5% ниже, чем годом ранее.

Из общего числа выявленных преступлений более 14,6 тысячи были совершены лицами с судимостью. Почти 13 тысяч правонарушений были совершены в общественных местах, порядка 4,9 тысячи — лицами в состоянии опьянения.

Число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и преступлений в сфере компьютерной информации выросло почти на 19% и составило 17,8 тысячи.

Также в регионе зафиксировали более 13,2 тысячи случаев мошенничества. Прирост составил 16,5%. Было выявлено около 15,2 тысячи краж — этот показатель снизился почти на 16%.

В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировали более 8,1 тысячи преступлений, что на 13,6% больше, чем годом ранее.