Почти 700 работ провели на объектах водоснабжения и водоотведения Подмосковья за неделю

Мособлводоканал за неделю провел 660 профилактических и ремонтных мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения Подмосковья, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

К примеру, в Рошале очистили один из основных насосов КНС. В Электростали восстановили работоспособность насосного агрегата на станции обезжелезивания. В Павловском Посаде заменили задвижки на КНС в деревне Давыдово.

Всего было устранено 265 засоров в канализационной сети, проведено 200 работ по профилактике состояния коммуникаций, отремонтировано 73 участка холодного водоснабжения, завершено 35 мероприятий на КНС и ВЗУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в 2026 году.