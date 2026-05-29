Почти 800 детей из Московской области отправились на первую смену в черноморский лагерь

В конце мая — 26, 28 и 29 числа — первые группы подмосковных детей отправились на 1-ю смену в оздоровительный центр «Медвежонок». Лагерь расположен в живописном селе Кабардинка Геленджикского района Краснодарского края. Ребята проведут у моря 21 день, наслаждаясь морским воздухом и насыщенной программой отдыха.

Как сообщили в Министерстве социального развития Московской области, всего в первую смену поехал 781 ребенок. За лето на черноморском побережье отдохнут и поправят здоровье более 3 тыс. юных жителей региона. В планах — 4 смены, каждая продолжительностью 21 день. Такой формат позволяет не только оздоровить детей, но и реализовать полноценную образовательную и развлекательную программу без спешки и суеты.

Особое внимание уделяют поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Путевки в «Медвежонок» для детей из семей с низкими доходами предоставляются бесплатно.

Условия отдыха в лагере продуманы до мелочей. Для ребят, приехавших по линии министерства, организован полный пансион. Гордость «Медвежонка» — собственный закрытый пляж: это гарантирует максимальную безопасность во время купания и принятия солнечных ванн.

