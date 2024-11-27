Почти десять тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья с начала ноября

С начала ноября 2024 года дорожные службы Подмосковья отремонтировали порядка 8,9 тысячи дефектов покрытия. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты Мосавтодора устранили порядка 3,8 тысячи ям на региональных дорогах. Остальные дефекты отремонтировали на муниципальных дорогах. В ведомстве уточнили, что такие работы проводятся ежедневно в течение года, в среднем в неделю дорожники ликвидируют около двух тысяч дефектов покрытия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.