Почти девять тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье по «гаражной амнистии» с января

Почти девять тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье по «гаражной амнистии» за три квартала текущего года, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве отметили, что в числе зарегистрированных объектов — две с половиной тысячи объектов гаражного назначения и почти шесть с половиной тысяч участков земли.

В целом с начала действия «гаражной амнистии» в Подмосковье зарегистрировали более 22,7 тысячи объектов недвижимости. Их общая площадь составила 384,5 тысячи квадратных метров.

После регистрации недвижимости собственники могут полноценно ей распоряжаться — продавать, дарить, оставлять в наследство. Упрощенная схема регистрации будет действовать до 1 сентября 2026 года.