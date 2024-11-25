Почти двадцать единиц спецтехники закупили в Подмосковье для лесных питомников

«Так, в этом году были закуплены пять почвофрез 1GQN-2.0 м, 10 единиц бороны зубовая тяжелая БЗТ-1.0 и одна машина для внесения твердых органических удобрений ПРТ-7А. Новое современное оборудование позволит вести лесохозяйственную деятельность в питомниках эффективнее», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.