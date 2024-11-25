Почти двадцать единиц спецтехники закупили в Подмосковье для лесных питомников
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
В 2024 году для лесных питомников Подмосковья закупили 16 единиц специальной техники. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«Так, в этом году были закуплены пять почвофрез 1GQN-2.0 м, 10 единиц бороны зубовая тяжелая БЗТ-1.0 и одна машина для внесения твердых органических удобрений ПРТ-7А. Новое современное оборудование позволит вести лесохозяйственную деятельность в питомниках эффективнее», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Лесные питомники ГАУ МО «Центрлесхоз», к которым относятся Дмитровский, Колоцкий, Куровской, Орешковский, Сергиево-Посадский и Ульянинский, занимаются обеспечением подмосковных лесничеств сеянцами. Их используют для искусственного лесовосстановления на местах санитарных рубок. Работы по передаче техники провели в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.