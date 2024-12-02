Почти двести ярмарок проведут в Подмосковье в декабре

В декабре на территории Подмосковья проведут 187 тематических ярмарок. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, например, в Королеве, Красногорске, Воскресенске, Химках, Волоколамске, Домодедово, Чехове проведут «Новогоднюю» ярмарку, в Шатуре — ярмарку «Зажжение Новогодней елки», в Коломне — «Зима в Подмосковье». Жители и гости региона смогут приобрести мясные деликатесы, сыры, мед, хлебобулочные изделия и другие товары. Наибольшее число мероприятий запланированы в Истре, Подольске и Реутове. Ознакомиться с полным списком ярмарок можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.