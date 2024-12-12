Почти двести тысяч жителей Подмосковья впервые получили социальные карты в этом году

С начала 2024 года социальные карты в Подмосковье впервые получили почти 170 тысяч льготников. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Всего в Подмосковье ими пользуются свыше 2,2 миллиона жителей», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что социальную карту могут получить пенсионеры, многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. С ее помощью они смогут бесплатно перемещаться на общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Оформить ее можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.