Почти полкилограмма наркотиков нашли у жителя Шаховской

В Шаховской задержали жителя деревни Малое Судислово в возрасте 50 лет за незаконный оборот наркотиков. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

В ходе обыска, проведенного в доме мужчины, правоохранители нашли бумажные свертки, пакет и ведро с веществом зеленого цвета. Как показала экспертиза, в них содержалось свыше 400 граммов наркотиков.

Помимо этого, из теплиц, обустроенных на участке, было изъято почти пятьсот кустов растений, визуально схожих с коноплей.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.