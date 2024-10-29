Почти полтора миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Почти полтора миллиона человек побывали в парках подмосковных муниципалитетов за минувшую неделю. Для сравнения, годом ранее за аналогичный период их посетили на 436 тысяч человек меньше, отметили в Министерстве благоустройства Московской области.

Максимальное число человек посетили парки 27 октября — 245 тысяч. В будни в парках бывали в среднем 185 тысяч граждан.

Наивысшие показатели посещаемости за указанный период выявили в парке «Пехорка» в Балашихе, городском парке Пушкино и парке Мира в Мытищах. Их посетили 53 тысячи, 39 тысяч и 38 тысяч человек соответственно.