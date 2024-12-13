Почти сто тысяч подмосковных льготников получили субсидию на оплату ЖКУ в автоматическом режиме

В Подмосковье упростили порядок получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), теперь при подаче заявления на региональном портале госуслуг нужно дать согласие на обработку персональных данных, чтобы в следующий раз ее продлили автоматически. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.