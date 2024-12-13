Почти сто тысяч подмосковных льготников получили субсидию на оплату ЖКУ в автоматическом режиме
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В Подмосковье упростили порядок получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), теперь при подаче заявления на региональном портале госуслуг нужно дать согласие на обработку персональных данных, чтобы в следующий раз ее продлили автоматически. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Упрощенное продление субсидии позволило жителям избежать лишней бумажной волокиты. Автоматически в этом году получили субсидию на оплату коммунальных услуг порядка 72 тысяч льготников региона», — добавила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В 2024 году на предоставление данной меры поддержки направили более 1,8 миллиарда рублей. Ее предоставляют подмосковным семьям, если расходы на оплату ЖКУ у них превышают 22% от общего дохода. Первично подать заявление на получение субсидии можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.