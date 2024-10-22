Почти три тысячи человек примут участие в Съезде терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья

Восьмой съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья состоится 7-8 ноября на базе МОНИКИ. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

В мероприятии очно примут участие около 900 специалистов. Еще свыше двух тысяч врачей из всех муниципалитетов Подмосковья присоединятся в режиме ВКС.

Помимо этого, в число участников съезда войдут представители одиннадцати стран, в том числе Австрии, Германии, Италии и Чехии.

В рамках мероприятия пройдут пленарные заседания, восемнадцать тематических секций, восемь мастер-классов, круглых столов и дискуссий.