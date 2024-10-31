Почти тысячу кустов конопли обнаружили в недостроенном доме в Раменском

Сотрудники полиции выявили почти тысячу кустов конопли в недостроенном доме в Раменском. За незаконный оборот наркотических средств были задержаны двое мужчин, передает ГУ МВД России по Московской области.

Мужчины оборудовали недострой в селе Никоновское под парник, закупили семена, удобрения, тепловые лампы и начали выращивать коноплю. В здании нашли 887 кустов растений и семь коробок, в которых находилось более полутора килограммов марихуаны.

На мужчин завели уголовное дело. В настоящее время оба находятся под стражей.