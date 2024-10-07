Почти все тепловые сети протестировали в Подмосковье
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Почти 99% тепловых сетей общей протяженностью свыше 10,2 тысячи километров были протестированы в регионе, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Полностью теплосети протестировали в 51 муниципальном образовании Подмосковья. В оставшихся работы выполнены на 90%.
«Мы продолжаем планомерно и в кратчайшие сроки устранять возникающие неполадки, чтобы жители Подмосковья могли уверенно рассчитывать на качество коммунальных услуг», - отметил глава министерства Антон Велиховский.