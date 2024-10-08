Почтовые ящики отремонтировали в более чем 500 подъездах Подмосковья
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье с января текущего года отремонтировали почтовые ящики в пяти сотнях подъездов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве отметили, что жители МКД иногда решают самостоятельно заменить или отремонтировать свои почтовые ящики. Однако за состояние этих объектов в подъездах должна отвечать управляющая компания.
«Помните: самостоятельно нести расходы на данные работы не следует, так как это моет быть расценено как уклонение управляющей компании от выполнения своих обязанностей», - подчеркнули в министерстве.