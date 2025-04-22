Под Серпуховом завершается капремонт моста через реку Нару на А-108

На федеральной трассе А-108 «Московское большое кольцо» под Серпуховом продолжается капитальный ремонт моста через реку Нару, строительная готовность объекта составила 75%. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Специалистам предстоит увеличить проезжую часть с двух до четырех полос движения. Вскоре они проведут устройство гидроизоляции и укладку асфальтобетонного покрытия и другие работы. Ремонт планируют завершить в IV квартале 2025 года, он станет продолжением комплексных работ по расширению «Московского большого кольца».

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