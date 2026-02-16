Подготовка к весне стартовала в МБУ по содержанию территорий Подмосковья

В Подмосковье МБУ по содержанию территорий начали готовиться к весенне-летнему периоду. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Сейчас ведется работа по обеспечению баз всем необходимым для благоустройства, уборки и озеленения территорий. Завершить ее планируется до 15 марта.

В частности, требуется закупить грабли, метлы, мешки для уборки; комплектующие для ремонта малых архитектурных форм и игровых площадок; материалы для ремонта покрытий; песок для песочниц и растительный грунт; рассаду и семена; газонокосилки и триммеры; спецодежду; шины; лакокрасочные материалы.

