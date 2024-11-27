Подмосковье нарастило производство металлических изделий

В Подмосковье продолжается рост обрабатывающего сектора промышленности, по отдельным направлениям экономической деятельности показатель увеличился на 40%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Самым быстрорастущим производственным направлением в регионе в этом году является сектор производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. В январе–октябре здесь зафиксирован рост на 47,9%», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Металлургическое производство выросло на 42,9%, производство кожи и изделий из нее — на 35,8%, производство текстильных изделий — на 28,9%. Помимо этого, в регионе нарастили объемы производства лекарственных средств и материалов, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий. В общей сложности по итогам десяти месяцев 2024 года рост промышленного производства в регионе составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.