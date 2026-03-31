Подмосковье нарастило производство мяса птицы: за начало 2026 года выпустили свыше 45,3 тыс. тонн

Переработка мяса птицы остается одним из приоритетных направлений агропромышленного комплекса Подмосковья. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за первые два месяца 2026 года — январь и февраль — объем выпуска охлажденного мяса птицы, в том числе предназначенного для детского питания, превысил 45,3 тыс. тонн. Этот показатель демонстрирует весомые позиции Подмосковья: регион обеспечил более 19% объема производства охлажденного мяса птицы (включая продукцию для детского питания) в Центральном федеральном округе и 7% — в масштабах всей страны.

Высокий уровень выпуска продукции полностью соответствует потребительскому спросу. За тот же период жители Подмосковья приобрели свыше 26,5 тыс. тонн мяса птицы. Покупатели активно выбирают товары местных производителей, отдавая предпочтение им благодаря неизменному качеству и разнообразному ассортименту, в который входят и специализированные линейки продуктов для детского питания.

Среди ведущих предприятий отрасли в регионе выделяются такие компании, как ООО «Элинар Бройлер», АО «Куриное Царство», ООО «Шульгино» и ООО «Богородские деликатесы». Производители не останавливаются на достигнутом: они последовательно модернизируют производственные линии, внедряют современные технологии и обеспечивают строгий контроль качества на всех этапах — от приемки сырья до отгрузки готовой продукции потребителям. Такой комплексный подход позволяет поддерживать высокие стандарты и укреплять доверие покупателей к подмосковной продукции.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах экспорта агропромышленной продукции.