Подмосковье оказалось в числе лидеров Национального туристического рейтинга
Подмосковье заняло второе место в Национальном туристическом рейтинге
Фото: [медиасток.рф]
Подмосковье вошло в первую «золотую» группу рейтинга под названием «Лидеры» по итогам Национального туристического рейтинга за 2024 год и заняло второе место. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области со ссылкой на журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
На первом месте рейтинга оказалась Москва. Для его составления специалисты проанализировали статистические данные и публикации в СМИ, а также комментарии федеральных и региональных экспертов. Они оценили уровень развития туротрасли и гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли туризма и гостеприимства, развитие санаторно-курортной отрасли региона и другие факторы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.