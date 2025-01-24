Подмосковье оказалось в числе лидеров Национального туристического рейтинга

Подмосковье вошло в первую «золотую» группу рейтинга под названием «Лидеры» по итогам Национального туристического рейтинга за 2024 год и заняло второе место. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области со ссылкой на журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».