Подмосковье передало бойцам добровольческой бригады «БАРС-Брянск» 40 автомобилей

Подмосковье передало 40 автомобилей бойцам добровольческой бригады «БАРС-Брянск», ключи от них передали в День защитника Отечества. Об этом сообщили в Правительстве Московской области.

Машины пополнят автопарк бригады, которая выполняет задачи, направленные в том числе на защиту от беспилотников в Брянской области и близлежащих регионах – Московской области, Москвы, Калуги.

«Сегодня здесь, на площади, мы также вручим 40 автомашин, которые были приобретены Правительством Московской области, губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым, за что, конечно же ему и всем жителям Московской области огромное спасибо», – сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Богомаз передал ключи от автомобилей командиру добровольческой бригады, подполковнику Сергею Антошину. В сообщении добавили, что «БАРС-Брянск» является одним из трех добровольческих соединений, сформированных в 2024 году по поручению президента России Владимира Путина в приграничных областях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.