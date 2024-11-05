Подмосковье перешло на зимнее содержание дорог

Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание дорог. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За выходные в регионе очистили от снега более двадцати тысяч километров дорог. На участках также провели обработку от гололеда.

В рамках зимнего периода в уборке и содержании дорог будут задействованы свыше 3,8 тысячи рабочих. Также будет использоваться более 3,3 тысячи единиц спецтехники. Кроме того, закуплено свыше 900 тысяч тонн противогололедных материалов.

В 2023 году «Мосавтодор» получил 138 комбинированных дорожных машин. В текущем году было закуплено 60 пескорасбрасывателей.