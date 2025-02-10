Подмосковье поделилось с коллегами из Белгорода опытом внедрения ИИ в сферу содержания территорий

Подмосковье поделилось с коллегами из Белгорода опытом использования искусственного интеллекта в сфере содержания территорий. Встреча специалистов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и представителей Белгородской области прошла в Правительстве Московской области.

В ходе встречи обсудили работу автомобилей, оснащенных ИИ, которые отслеживают нарушения во дворах и на общественных пространствах. В ней принял участие представитель компании-производителя мобильных комплексов — «Ростелеком». Он рассказал о специфике обслуживания транспортных средств, гарантийных обязательствах компании, возможности обучения по использованию комплекса.

Сотрудники министерства рассказали, как формируются маршруты таких автомобилей, как регулируется их работа, как обжалуют постановления, вынесенные с помощью ИИ. Также был представлен процесс модерации дефектов, которые выявил автомобиль. Помимо этого, гости смогли протестировать комплекс и проехали по заданному маршруту.