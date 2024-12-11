Подмосковье получило «Зеленую премию» за работу в сфере обращения с ТКО

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Подмосковье признано одним из победителей «Зеленой премии», которая присуждается за достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, Подмосковье признали лидером в области обращения с ТКО. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов вручил награду зампреду областного правительства — министру по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владиславу Мурашову.

Как отметил Мурашов, в регионе насчитывается более полутора тысяч емкостей для сбора вторсырья — пластика, алюминия, текстиля.

«Продолжаем прикладывать всевозможные усилия для эффективной работы в этом направлении, а также внедрения новых сервисов и услуг», - добавил он.

Также семья из Рузы победила в номинации «Экологическая семья». Жители запустили проект по раздельному сбору мусора и организуют экоакции и субботники.

Помимо этого, премию от ППК РЭО получили подмосковные компании за проекты «Экопункт» и «Овощи и фрукты без пластика: упаковка из 100% макулатуры».