Подмосковье признано лидером в области земельного контроля

В Подмосковье за год было проверено 280 тысяч участков, общая площадь которых превысила 550 тысяч гектаров. Больше всего участков проверили в Истре — девятнадцать с половиной тысяч.

В большинстве случаев нарушения на участках были связаны с нецелевым использованием земли. В связи с этим в Мособлимуществе начали активно бороться с этим видом нарушений. Для этого были отобраны две с половиной тысячи участков. Специалисты разработали подробный план по устранению нарушений на них и оцифровали все его этапы. Спустя два месяца после проведенной работы участок снова проверяют. Если нарушение все еще не устранено, готовится судебный иск.

Сообщить о нецелевом использовании земли теперь могут и жители региона — с помощью приложения «Народный инспектор».