Подмосковье стало экспортировать больше продукции АПК в Монголию

Подмосковье стало экспортировать больше сельскохозяйственной продукции в Монголию, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, с начала года объем экспорта по этому направлению в стоимостном выражении увеличился на 112,5%.

Область стала поставлять в 10,2 раза больше масличных семян, в 8,7 раза — безалкогольных напитков, в 5,8 раза — говядины, в 1,6 раза — сыра и творога.

Минсельхозпрод Подмосковья запустил специальный чат для производителей-экспортеров продукции АПК. В нем представлена информация об отраслевых мероприятиях, бизнес-миссиях и т. п.