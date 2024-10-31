Подмосковье стало лауреатом конкурса «Самый читающий регион»

Подмосковье стало одним из лауреатов всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В конкурсе участвовали все регионы России. Субъекты РФ представили на суд жюри наиболее интересные проекты, нацеленные на поддержку чтения и литературы.

В итоге победу в конкурсе одержал Башкортостан. Лауреатами стали Подмосковье, Белгородская область и ХМАО — «Югра».

Жюри поставило высокую оценку подмосковному проекту «Фантастика в чертежах: „конструктор будущего“ Сергея Королева». Он связал предприятия Роскосмоса и библиотеки и школы региона.