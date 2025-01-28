Подмосковье стало лидером по числу участников «Зеленого зачета»

Подмосковье стало лидером по числу участников просветительского проекта «Зеленый зачет», сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Общее число участников в этом году составило 78 тыс. человек. Подмосковье является лидером. Также в Топ-3 — Воронежская область и Краснодарский край.

В число победителей первого этапа проекта вошли учащиеся Раменского колледжа и Колледжа педагогики и искусства Егорьевска.

Организатор проекта — Фонд «Компас», РХТУ им. Д. И. Менделеева и МГРИ им. Серго Орджоникидзе. Его цель — популяризовать экологию среди молодежи.

В проекте участвуют старшеклассники и студенты. Участникам необходимо пройти дистанционное тестирование по основным вопросам экологии и выполнить ряд олимпиадных заданий.