Подмосковье стало лидером по числу участников «Зеленого зачета»
Подмосковье возглавило рейтинг регионов по числу участников «Зеленого зачета»
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковье стало лидером по числу участников просветительского проекта «Зеленый зачет», сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Общее число участников в этом году составило 78 тыс. человек. Подмосковье является лидером. Также в Топ-3 — Воронежская область и Краснодарский край.
В число победителей первого этапа проекта вошли учащиеся Раменского колледжа и Колледжа педагогики и искусства Егорьевска.
Организатор проекта — Фонд «Компас», РХТУ им. Д. И. Менделеева и МГРИ им. Серго Орджоникидзе. Его цель — популяризовать экологию среди молодежи.
В проекте участвуют старшеклассники и студенты. Участникам необходимо пройти дистанционное тестирование по основным вопросам экологии и выполнить ряд олимпиадных заданий.