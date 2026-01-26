Подмосковье стало лидером в стране по числу товаров, отмеченных Знаком качества «Роскачества»
Подмосковье возглавило рейтинг по числу товаров со Знаком качества «Роскачества»
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковье стало лидером в стране по числу товаров, которые получили Знак качества от «Роскачества». Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в регионе представлено 36 таких товаров.
Особое внимание в регионе уделяют органическому сельскому хозяйству. Всего в регионе открыто 15 предприятий, выпускающих продукцию по стандарту «Органик». Область занимает третье место в России по числу производителей с таким знаком.
