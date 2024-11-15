Подмосковье стало лидером в стране по объему инвестиций по проектам ГЧП

Подмосковье было признано лидером в стране по объему инвестиций по проектам государственно-частного партнерства, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Лучшие субъекты РФ по указанному направлению были названы в рамках Съезда министров экономического развития субъектов России.

В Подмосковье заключено сорок восемь таких соглашений на 376 миллиардов рублей. Эти проекты охватывают самые разные сферы — от развития транспортной инфраструктуры до информационных технологий.

Также в проработке находится еще четыре проекта более чем на двадцать пять миллиардов рублей.