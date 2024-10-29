Подмосковье стало лидером в стране по объему списания задолженности по бюджетным кредитам, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Региону списали задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 14 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году области списали задолженность в размере 2,1 миллиарда рублей.

Средства, которые были высвобождены за счет списания, будут направлены на развитие инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов.