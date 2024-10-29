Подмосковье стало одним из самых «соловьиных» регионов России

Подмосковье было признано одним из самых «соловьиных» регионов России, передает Министерство экологии и природопользования Московской области со ссылкой на итоги Всероссийской акции «Соловьиные вечера».

В рамках акции в регионах страны проводились наблюдения за соловьями. Всего по России было зарегистрировано свыше шести тысяч точек пения этих птиц.

Больше всего соловьев выявили в Курской области — 839. На втором и третьем местах Рязанская и Калужская области, где зафиксировали 431 и 411 соловьев соответственно. Подмосковье заняло четвертую строчку с показателем 308 птиц.

В Подмосковье участниками акции стал 81 человек. Участники выявили 308 точек пения соловьев. Больше всего наблюдений провели в Балашихе, Электрогорске и Павловском Посаде.