Подмосковье стало первым регионом, где детей с буллезным эпидермолизом начали лечить инновационным препаратом

Подмосковье стало первым в стране регионом, где для лечения буллезного эпидермолиза начали применять инновационный препарат «Беремаген геперпавек», передает Министерство здравоохранения Московской области.

Новейшее лекарство теперь применяют в Центре генных дерматозов НИКИ детства. Закупка препарата стала доступной благодаря Фонду «Круг добра».

Буллезный эпидермолиз — это редкое генетическое заболевание, при котором на коже и слизистых возникают пузыри и эрозии. Они образуются в результате малейшего механического воздействия или даже без него.

Указанный препарат — это гель, использование которого помогает вырабатываться коллагену 7-го типа. При буллезном эпидермолизе его синтез в коже нарушен или снижен.

По словам директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, сейчас в Подмосковье проживают 28 детей с буллезным эпидермолизом. Из них новый препарат подходит только пяти пациентам.