Подмосковье стало первым регионом, где детей с буллезным эпидермолизом начали лечить инновационным препаратом
В Подмосковье начали применять новейший препарат для лечения «детей-бабочек»
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Подмосковье стало первым в стране регионом, где для лечения буллезного эпидермолиза начали применять инновационный препарат «Беремаген геперпавек», передает Министерство здравоохранения Московской области.
Новейшее лекарство теперь применяют в Центре генных дерматозов НИКИ детства. Закупка препарата стала доступной благодаря Фонду «Круг добра».
Буллезный эпидермолиз — это редкое генетическое заболевание, при котором на коже и слизистых возникают пузыри и эрозии. Они образуются в результате малейшего механического воздействия или даже без него.
Указанный препарат — это гель, использование которого помогает вырабатываться коллагену 7-го типа. При буллезном эпидермолизе его синтез в коже нарушен или снижен.
По словам директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, сейчас в Подмосковье проживают 28 детей с буллезным эпидермолизом. Из них новый препарат подходит только пяти пациентам.
«Важно отметить, что лекарство узкоспециализированное и подходит не всем пациентам с данной патологией. Решение о назначении терапии препаратом принимается врачебным консилиумом», - рассказала она.