По итогам 2025 года Подмосковье установило рекорд по объему инвестиций в основной капитал, показатель превысил отметку в 2,1 трлн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В 2025 году Московская область по объему инвестиций в основной капитал впервые преодолела порог в 2 трлн рублей. Всего в прошлом году было привлечено 2 трлн 106 млрд рублей инвестиций», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, за пять лет данный показатель подскочил почти в 1,8 раза, что указывает на благоприятный инвестиционный климат в регионе. Зампред добавила, что в инвестиционном блоке Правительства Московской области работают над улучшением инвестпривлекательности, в ближайшие пять лет планируется преодолеть следующий рубеж в 3 трлн рублей.

